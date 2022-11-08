Halı saha boks ringine döndü, kalabalık zor ayırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde halı sahada maç yapan iki grup birbirine girdi. Boks ringine dönüşen sahadaki o anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hendek ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç yapmak için sahaya gelen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki kişinin tartışması ve daha sonrasında kavga etmesi, sahada bulunan diğer oyuncularında kavgaya dahil olması ve saha dışından kavgayı ayırmaya gelen vatandaşların müdahale etmeye çalışması yer alıyor.