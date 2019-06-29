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Halk eğitim merkezinde mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Pamukova ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde yaşandı. İddialara göre, Halk Eğitim Merkezi Müdürü öğle tatilinde eğitim merkezinde kimsenin olmadığını düşünerek kapıları kilitleyip öğle tatiline gitti. Halk Eğitim Merkezinin ikinci katında kapıların kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 2 öğrenci ip sarkıtıp ikinci kattan inmek istedi. Bir vatandaş çocukları görüp uyardığı sırada kursiyer öğrencilerin anneleri halk eğitim merkezine öğrencileri almaya geldi. Çocuklarının mahsur kaldığını gören anneler Halk Eğitim Merkezi müdürüne telefonla ulaşmak istedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürünün cuma namazında olması dolayısı ile kendisine ulaşamayan 2 kız kursiyer öğrencinin annesi olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup amirliği ekipleri ikinci katta mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye kipleri Halk Eğitim Merkezinin ikinci katındaki pencereye itfaiye merdiveni ulaşarak, mahsur kalan öğrencileri pencereden alarak kurtardı.


Kurtarılan iki öğrenci polislerin nezaretinde annelerine teslim edildi.

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