Halk otobüsü esnafına bayram müjdesi

Bu kapsamda 2019 Nisan ayına ait 689 bin TL destek esnafımızın hesaplarına ulaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin devam ettiği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı karşılığında Özel Halk Otobüslerine yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2019 Nisan ayına ait 689 bin TL esnaflarımızın hesaplarına ulaştı. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.