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Halk Otobüsü esnafına mutlu haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin devam ettiğini açıkladı.


Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık ödemelerin devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 2018 Ekim ayına ait ödemelerin esnafların hesaplarına ulaştığını dile getiren Berberler yaptığı açıklamada, “2018 Ekim ayına ait 677 bin liralık destek esnafımızın hesaplarına ulaştı. Hayırlı olsun” dedi.

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