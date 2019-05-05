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Halk otobüsü esnafına mutlu haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin devam ettiği açıklandı.


65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı karşılığında Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı karşılığında Özel Halk Otobüslerine yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2019 Mart ayına ait 689 bin TL esnaflarımızın hesaplarına ulaştı. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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