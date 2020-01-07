Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı

Bu kapsamda yıl genelinde toplam 8 bin 342 işleticiye, 8 milyon 342 bin TL'lik gelir desteği ödemesi işleticilerin hesabına aktarıldı. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Özel Halk Otobüsü esnafımıza ücretsiz seyahat karşılığı yapmış olduğumuz 2019 yılını kapsayan 8 milyon 342 bin TL'lik ödemeyi tamamladık. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.