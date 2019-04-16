Hangimiz Sevmedik Türk halk müziği konseri SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 15 Nisan Pazartesi günü düzenlenen konserin Genel Sanat Yönetmenliğini Öğr. Gör. Kürşat Türkay üstlenirken, Prof. H. Selen Tekin, Şaban Sarıbal, Fatma Kumru, Elif Demirci, Emre Mutuoğlu, Tuğçe Tutal, Deniz Ayan, Yunus Emre Tekin, Gözde Apaydın, İlayda Kırca, Serkan Tanrıverdi, Gamze Şengül ve Kamil Güngör solist olarak yer aldı.

Orkestrada, yaylılarda Hasan Çizmelioğlu, Kaan Koray Kaya, Hayrettin Ateş, Servet Nergiz, Özkan Çabuk, Utku Öztürk, kavalda Emin Işıklı, bağlamada, Kürşad Türkay, piyanoda Alper Gün, gitarda Alican Kalkan, bas gitarda Semih Altunal, akerdeonda Özgür Salar, davulda Yasin Yiğit, Perküsyonda Serkan Kardaş ve Ümit Kartal yer aldı. “Zahid”, “Bitliste Beş Minare”, “Ah le yar”, “Merdo”, “Domdom Kurşunu”, “Sen Benimsin”, “Ayağında Kundura” gibi Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde izleyiciler keyifli bir akşam geçirdi.