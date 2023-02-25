Hasar tespit çalışmaları için İskenderun'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin mühendis kadrosundan 10 kişilik uzman ekip, bölgede hasar tespit çalışmalarında yer almak için İskenderun'a gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan mühendisler hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere İskenderun'a gitti. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketi sonrasında 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya, 'en iyi biz anlarız' diyerek afet bölgesinde yaraları sarmak için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi bölgeye gönderdiği 500'ü aşkın teknik personel, 200'den fazla iş makinesiyle hem bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına hem de Adıyaman ve Hatay'da kurulacak konteyner kent çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan dayanışma ve yardımlaşma merkezinde de depremzedeler için toplanan yardımlar tırlara doldurularak bir bir afet bölgesine gönderiliyor. Tüm imkanlarını seferber eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi mühendis kadrosundan 10 kişilik uzman ekibini de afet bölgesine gönderdi. İskenderun'a giden mühendisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kendilerine verilen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirip binadaki hasar sonucunu ortaya çıkaracak.