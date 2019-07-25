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Hasmını pompalı tüfekle kovaladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir şahsın hasmını pompalı tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir şahsın hasmını pompalı tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Akyazı'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda ki lastikçiye beraberinde babası ve kardeşiyle birlikte gelen Ö.S., lastikçide çalışan husumetlisi E.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. E.Ö., saldırıda akaryakıt istasyonunun arkasına kaçtı. E.Ö., istasyonun arkasındaki otluk alana girerek izini kaybettirdi. Saldırgan Ö.S ile babası ve kardeşi olay yerinden kaçtı.


Akaryakıt istasyonundaki lastikçi dükkanında husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kişinin otluk alana saklanarak kurtulduğu korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Saldırgan Ö.S. ile babası ve kardeşi ise yaşanan olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

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