Hasta Kan Yönetimi Polikliniği Türkiye'de ilk defa SEAH'da açıldı

Hasta Kan Yönetimi Anemi Polikliniği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) hizmete açıldı. Poliklinikte, hastaların kan kaybının en aza indirilmesi ve hastanın anemiye toleransının artırılması sağlanıyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) Hasta Kan Yönetimi Anemi (kansızlık) Polikliniği hizmete girdi. Türkiye'de ilk defa SEAH'ta açılan poliklinikte ameliyat hastalarında anemi önceden tespit edilerek tedavi ediliyor. Hasta kabulüne başlayarak hizmete giren polikliniğin açılışına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünden Doç. Dr. Ayça Taş Tuna, idari yöneticiler ve hekimler katıldı.

Poliklinikle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ayça Taş Tuna, poliklinikte kan kitlesini korumak, kan kaybını en aza indirme, hastalığın gidişatını iyileştirme amacıyla aneminin uygun idamesini sağlamak ve alternatifleri göz önünde bulundurarak, uygun olduğunda transfüzyon uygulamak için kanıta dayalı tıbbi ve cerrahi kavramların zamanında uygulanmasını sağladıklarını dile getirdi. 2019 yılında Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği Hastane Kan Yönetimi projesi çerçevesinde Türkiye'de ilk defa SEAH'da Anemi Polikliniğini hizmete açtıklarını dile belirten Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis de, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, koruyucu sağlık hizmetlerinin giderek ön plana çıktığını belirterek, “Aneminin de içinde bulunduğu önceden tespit edilip tedavi edilebilen hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Anemi testleri için aile hekimliklerimizde de hizmet veriliyor. Burada ameliyat öncesi hastaların anemi durumu belirlenip ihtiyaca göre tedavisi yapılıyor. Bu sayede hastanın ameliyat esnasında ani olarak kan sıkıntısı yaşamasının da önüne geçilecek. Hastanın durumuna göre hazırlıklar önceden yapılmış olacak. Projenin birinci basamağı aile hekimleri, ikinci ve üçüncü basamağı ise hastanelerdeki anemi polikliniklerinde devam edecek. Hastanemizde bu alanda hizmete başlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Öğütlü açılış programının ardından poliklinikte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.