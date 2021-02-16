Hasta taşıyan ambulans kara saplandı, yardımına mahalleli koştu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğum yapmak üzere olan hastayı taşıyan ambulans, kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaşan yolda kara saplandı. Kara saplanan ambulansın yardımına ise bölge halkı koştu.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde kar kalınlığı 80 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda doğum yapmak üzere olan hastayı taşıyan 54 ABT 325 plakalı Ford marka ambulans kara saplandı. Kara saplanan ambulansın yardımına ise bölge halkı koştu. Kepçe yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Kar yağışının başladığı günden bugüne yolların sürekli kapandığını belirten Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet, “Yollarımız, kar etkisini gösterdiği günden beri kapalı. Bunun için büyük mücadele veriyoruz. Ekipler yolları açıyor, yeniden kapanıyor. Yolda mahsur kalan ambulansa iş makinası ile müdahale ederek hastalarımızı hastaneye yetiştirmeye çalıştık” dedi.