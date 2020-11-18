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Hastalıklı ineği keserek etlerini parçalayan 3 kişi jandarmaya yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde zehirlenen ineği keserek parçaladıkları etlerini uygunsuz bir şekilde taşıyan 3 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurularak haklarında işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde zehirlenen ineği keserek parçaladıkları etlerini uygunsuz bir şekilde taşıyan 3 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurularak haklarında işlem başlatıldı. Yakalan etler ise imha edildi.


Olay, D-140 Akyazı-Mudurnu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazılıgürgen Mahallesi'nde hastalanan ineği keserek etlerini uygunsuz taşındığı yönünde ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, takip başlattı. İhbar edilen aracı D-140 çevre yolunda Akyazı-Mudurnu istikametinde durduran jandarma ekipleri, kapalı kasa aracın içinde yaptıkları incelemede asılı halde etler olduğu tespit etti. Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, ifadesinde ineğin otladığı sırada zehirlendiğini, ölmeden önce hayvanı kestiklerini belirtti.


Veteriner sağlık raporu bulunmayan ve kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonrasında imha edildi. Olayla ilgisi araçta bulunan 3 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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