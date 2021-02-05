Hastane önündeki cinayete 2 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel hastane önünde 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde 28 Ocak günü meydana gelmişti. Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak'ta tekrar kavga etmeye başladı. Bu esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak konu ile ilgili soruşturma başlattı. Gerçekleşen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri M.K. ve M.K.İ. isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşanan dehşet sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca'nın tedavilerinin sona erdiği ve Ali Atmaca'nın ölümüne sebep olan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.