Hastanede gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Şube Eğitim Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat başında İtfaiye Eğitim Çavuşu Mehmet Eren Sezen tarafından hastane çalışanlara yangınların türüne göre nasıl müdahale edileceği, itfaiye ekipleri gelene kadar neler yapılması konularında teknik bilgiler verildi. Tatbikat programı kapsamında hastanenin 3'üncü katında yangın çıktı ve yangın alarmı devreye alınarak hastane yangın prosedürü uygulanmaya başladı.

Hastanede görevli olan personel yangın yeleklerini giyerek yataklı bölümde bulunan 3 hastaya tahliye işlemi gerçekleştirildi. Hastalar önce zemin kata indirildi daha sonra binadan dışarı çıkarılarak toplanma merkezine götürüldü. Diğer bir ekip ise yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Hastaneye çağrılan itfaiye araçları geri gönderildi. Hastane Başhekimi Meryem Çelik Dişli'nin kriz odasından koordine ettiği ekiplere UMKE de destek verdi. Yangın söndürülmesi ile başhekim tarafından yeşil kod verildi ve durum normale döndü. Tatbikatın son aşamasında ise hastane bahçesinde yangın tüpü kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na teşekkür eden Başhekim Dişli, "Çok verimli bir tatbikat oldu. Yangın, hastanelerde her zaman olabilecek bir olay. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatta 3 hastamızı tahliye ettik. Herhangi bir kayıp yaşamadan hastanemizde tekrar hizmetimize başladık. Tüm olumsuzluklara önceden hazır olabilmek amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatlarımıza devam edeceğiz" dedi.