Hastaneler için gürültü eylem planı hazırlanacak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) 2018 Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde hibe almaya hak kazanan proje için eylem planı hazırlanacak. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sakarya İli, Karayolları Kaynaklı Gürültü Haritalarının Çıkarılması ve Eylem Planlarının Hazırlanması” projemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2018 Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Döneminde kabul görerek hibe almaya hak kazandı” denildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Yataklı sağlık hizmeti veren kurumlar çok hassas kullanım alanlarıdır. Dolayısıyla bu alanların gürültüye maruz kalma düzeyleri minimum seviyede tutulması gerekiyor. Bu projemizle ilk olarak sağlık kurumlarımızın maruz kaldığı gürültü seviyesinin belirlenmesi ve alınacak tedbirler ile ilgili yol haritasının çıkarılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Karamehmetoğlu, “Vatandaşlaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunulması, gürültü kirliğinin azaltılarak yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda çok hassas olarak tanımlanan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü ile Serdivan Tunatan Kavşağı'nda bulunan özel hastane çevresinin karayollarından kaynaklı gürültü haritaları çıkarılacak ve rahatsız edici gürültüyü önlemeye yönelik eylem planı hazırlayacağız” diye konuştu.