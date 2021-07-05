Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada bir önceki duruşmada tahliye edilen 2 sanık, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada yeni gelişme yaşandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö.'nün 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti. Çıkan tahliye kararına ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları itiraz etti. İtirazlar sonrasında tekrar hakim karşısına çıkan sanıklar, tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.