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Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.


Bugün sabah saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama kentin neredeyse tüm kesimlerinden duyuldu. Olayın ardından AFAD, 112, jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlamanın ardından fabrikanın bazı kısımlarında patlama göçükler meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.


Fabrikada patlamalar devam ediyor. Fabrika çevresine kurtarma ekipleri haricinde kimse yaklaştırılmıyor.

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