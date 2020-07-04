Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.