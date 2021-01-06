Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava başladı, aileler adliye önünde toplandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Adliye önünde toplanan aileler, adalet istediklerini söyledi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Konuya ilişkin 3 gün sürecek olan davanın ilk duruşmasına başlandı. Duruşmada 108 müşteki dinlenecek.

Çalışanlar ve ölenlerin aileleri adliye önünde toplandı

Adliye önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma salonuna giremediklerini belirterek tepki gösterdi. Adliye binası önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise korona virüs sebebi ile duruşma salonuna herkesin alınamayacağını belirtti.

Adalet istediklerini belirten fabrika çalışanları ve hayatını kaybedenlerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Patlama anını anlatan fabrika çalışanlarının sözleri ise kan dondurdu. Bir fabrika çalışanı, alevlerden kaçarak fındık bahçelerinde kurtulmayı beklediklerini söyledi. İşçiler daha sonra açtıkları pankartlarla, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

“Ben 7 gün boyunca eşimi bekledim”

Patlamada ölen Erhan Ateş'in eşi 7 gün boyunca eşinin kurtarılmasının beklediğini söyleyerek, “Ne yaşadığımı bir Allah biliyor bir de ben. Ben 7 gün boyunca eşimi bekledim. Sonra bana bir tabut getirdiler. 15 dakika durdu. Ben kendimi onunla avutuyorum. Ben iki çocukla kaldım. Ben de oranın yemekhanesinde çalışıyordum. Eşimin hakkı kaybolmasın, adalet istiyorum. 7 gece beklemek ne demek? Ben hiç içeri girmeden balkonda 7 gün boyunca eşimi bekledim. Ne yaşadığımızı buradaki insanlar biliyor” dedi.

22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 5'i tutuklu 7 sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.