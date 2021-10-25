Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 5'inci duruşma görüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun tekrardan alınmasının ve keşif talebinin reddine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın 5'inci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.Ç. ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan A.R.E.C. ve A.B. duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Görülen davaya tanıkların, müşteki avukatlarının ve sanıkların beyanları sonrasında ara verildi. Yaklaşık 1 saat verilen aranın ardından duruşma, sanık avukatlarının bilirkişi raporu hakkındaki beyanlarıyla devam etti. Avukatlar, raporda kusur tespiti olmadığı için raporu kabul etmediklerini, patlayıcı uzmanı ve bomba uzmanının da aralarında bulunduğu bir heyetle tekrardan bilirkişi raporunun hazırlanmasını ve bu süreçte müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Görüşünü açıklayan iddia makamı, tutuklu sanıkların dava konusu fabrikadaki çalışma süreleri, yetki görev ve sorumluluklarının niteliği, sanıklar üzerinde atılı suçun bilinçli taksirle işlendiği iddiası ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından sanıklar Y.C. ile H.A.V.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, mahkeme heyeti bilirkişi raporunun tekrardan alınması ve keşif talebinin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.

Karar sonrasında açıklamalarda bulunan patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı'nın yakını avukat Gülşen Uzuner, aralık ayında görülecek duruşmada davanın neticeye kavuşacağını dile getirdi. Avukat Uzuner, “Suç değerlendirmesi taksir değil, kasıt değil, ihmal. Buna rağmen sonuca engel olmama üzerinden daha ağır bir maddeden olması gerektiğini bu celsede söyledik. Bu celse birkaç hususun araştırılmasına karar verildi ancak aralıkta dosyaya dair hem bizim esas hakkındaki düşüncelerimizi hem de savcılık makamının esas hakkındaki görüşlerini alacak. Dolayısıyla aralıkta en erken bu dosyayı bitirme niyetinde mahkeme başkanı” dedi.