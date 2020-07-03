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Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında küle dönen havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında küle dönen havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikası, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Uçak yardımıyla söndürülen yangının ardından fabrika küle döndü. İtfaiye ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü fabrikadan geriye beton bloklarının kaldığı gözlemlendi. Fabrikanın yemekhane kısmı ise patlamanın etkisi ile adeta savaş alanına döndü.

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