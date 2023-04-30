Havalar ısındı, doğa yürüyüşleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 7 Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru ile gerçekleştirilecek. 6 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 18 Haziran Pazar günü Kılıçkaya Zirve Parkuru ile sona erecek.