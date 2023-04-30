İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havalar ısındı, doğa yürüyüşleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacağı doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 7 Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru ile gerçekleştirilecek. 6 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 18 Haziran Pazar günü Kılıçkaya Zirve Parkuru ile sona erecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.