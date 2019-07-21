Hayallerine Serdivan Çocuk Akademisi'yle uzandılar

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık Kursu kapsamında Çocuk Akademisi'nde resim atölyesinde eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri; Beren Naz Dede, Zülal Erkul, Yavuz Selim Tülmen ve Ayşe Meryem Cengiz hayalini kurdukları okulları kazanmalarında Serdivan Çocuk Akademisi'ndeki eğitimlerin ve öğretmenlerin büyük pay sahibi olduğunu ifade ettiler.

Güzel Sanatlar Liselerinin düzenlediği yetenek sınavlarında dereceye giren Beren Naz Dede 92, 257 puanla Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi'ne 1'inci sıradan, Zülal Erkul 90,369 puanla 2'nci sıradan, Yavuz Selim Tülmen 78,901 puanla 16'ncı sıradan, Ayşe Meryem Cengiz ise 78,01 puanla 20'nci sıradan girmeye hak kazandı. Resim sanatının inceliklerini akademideki eğitimler sayesinde pekiştirdiklerini belirten öğrenciler bu eğitimler birlikte yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduklarını ve kendilerini sınavlara daha iyi hazırladıklarını söylediler.

Hayalini kurdukları liseyi kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, Serdivan Çocuk Akademisi yetkililerine teşekkür ederek, başarıdaki en büyük etmenlerden bir tanesinin de eğitmenler tarafından yıl boyunca kendilerine aşılanan motivasyon olduğunu belirttiler.