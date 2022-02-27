Hayatlarındaki sorunların tespit ve çözümünü eğlenerek belirliyorlar

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Harezmi Eğitim Modeli, Sakarya'da da uygulanmaya başladı. Sakarya'nın uygulanan tek anaokulu olan Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrenciler, uzman eğitimciler eşliğinde hayatlarındaki sorunların tespit ve çözümünü eğlenerek belirliyor.

Harezmi Eğitim Modeli, Sakarya'da Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu'nda da başarıyla verilmeye devam ediyor. Okul bünyesinde 6 eğitimci ve 18 öğrencinin katıldığı Harezmi Eğitim Modeli kapsamında haftada bir gün eğitim veriliyor. Uygulanan programla öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri kazanması ve hayat içerisinde belirledikleri problemlere çözüm yolu üretmeleri amaçlanıyor. Proje, Sakarya'da Haziran ayına kadar devam edecek. Proje kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Mücahit Öztürk, Sevinç Çkır, Seniha Gizem Urhan, Esra Baybars, Betül Çavuşoğlu İskender ve Meryem Parlak “Hep birlikte tasarla, üret, öğren, öğret” sloganı ile çalışmaları sürdürüyor.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, “Harezmi Eğitim Modeli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu bir proje. Sakarya'da dört pilot okul seçilerek Harezmi Eğitim Modeli uygulanıyor. Yıl sonunda öğrencilerimizin çalışmalarını sergilemeyi düşünüyoruz. Harezmi Eğitim Modeli'nde yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Betül Çavuşoğlu İskender ise, “Asıl amacımız çocuklarımızdaki problem çözme becerilerini geliştirmek. Çocuklarımız belirledikleri ve sorun olarak gördükleri problemleri, Haziran ayına kadar çözmeye çalışacak. Her hafta onların sosyal, duygusal, psikomotor, sanat, el becerilerini geliştirerek bu eğitim modelini uygulamaya çalışacağız” diye konuştu.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencisi Elif Defne Gürkan, “Yeni arkadaşlarım ve öğretmenlerim var. Harezmi sınıfı olarak çok mutluyuz. Burada yeni oyunlar öğreniyor ve oynuyoruz, eğleniyoruz ve düşünerek öğreniyoruz” şeklinde konuştu.