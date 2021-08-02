Hayvanların, sıcaklıklardan en az şekilde etkilenmeleri için seferber oldular

Belediye ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle ilçe merkezinde ve kırsal alanda yaşayan hayvanlara mama ve su bırakarak destek oldu. İlçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen tüm beslenme üniteleri tek tek kontrol edilerek gün boyu su ve mama ile takviye edildi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, üzerinde yaşadığımız dünyanın tüm canlıların sahip olduğu tek ev olduğu ifade edilerek, yoğun sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına birlikte destek olma çağrısında bulunuldu.

Vatandaşların evlerinin önlerine bırakacakları bir kap suyla sokak hayvanlarına bu sıcak havalarda en büyük iyiliği yapacakları dile getirilirken; yine sokakta yaşayan canlılar için Serdivan Belediyesi ekiplerinin 24 saat sahada oldukları ifade edilerek vatandaşların günün her saati 444 54 50'yi arayarak sokak hayvanlarına yardım için çağrıda bulunabilecekleri belirtildi.