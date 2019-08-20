Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 1 - Kocaelispor: 1

Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kaan Bingül, Turgut Evren
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan (Aykut Berat Yıldız dk. 60), Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Cihat Aktaş, Yusuf Kaan Kara (Furkan Karabaş dk. 86 ?), Abdülaziz Solmaz, Serkan Odabaşoğlu (Özgür Kedikli dk. 76), Hacı Ömer Doğru (Furkan Parsak dk. 61), Erdi Can Şehit (Kaan Kırcı dk. 46), Alparslan Demir (Görkem Şimşek dk. 46)
Antrenör: Abdullah Ercan
Kocaelispor: Ercüment Kafkasyalı, Erdinç Karakaş, Kemal Can, Serdar Ümit Deniz (Sefa Narin dk. 70), Yakup Alkan (Gökdeniz Bayraktar dk. 70), Talha Mayhoş (Feridun Kıroğlu dk. 52), Gökay Eser, Semih Karadeniz, Burak Süleyman (Rıza Altıntaş dk. 75), Taha Batuhan Yayıkçı, Mesut Özdemir (Kerem Yıldırım dk. 81)
Antrenör: Engin Korukır
Goller: Ümit Yasin Arslan (dk. 5) (Sakaryaspor), Yakup Alkan (dk. 55) (Kocaelispor)