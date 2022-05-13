Hemşirelik Haftası'nda sağlık taraması yaptılar

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, Hemşirelik Haftası'nda oluşturdukları etkinlik standıyla Akyazı'da halka sağlık taraması gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu iş birliği ile 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası çerçevesinde ‘Herkes İçin Sağlık' sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Akyazı ilçe çarşısında halka yönelik genel sağlık taraması yapıldı. Taramalarda genel yaşam kalitesini belirlemek amacıyla sorular soruldu; kan basıncı, kan şekeri, boy-kilo ölçümü ve beden kitle endeksi hesaplaması yapılarak sağlık eğitimi verildi. SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Feride Taşkın Yılmaz ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Şimşir, Fakülte Sekreteri Sertaç Koç ile Kızılay Akyazı Kadın Kolları ekibi de etkinlik standına ziyarette bulundu.