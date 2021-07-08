Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu:

Ekiplerden bilgiler alan Başkan Babaoğlu, “Yaralarımızı hep birlikte güçlü bir şekilde saracağız” dedi.

Hendek Belediyesi ekipleri ilçe genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağış dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 5 gündür devam eden ve Hendekte 'de etkili olan şiddetli yağışın taşkınlara ve sele yol açtı. Yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzluklardan etkilenen vatandaşların yardımına ise Hendek Belediyesi koştu. Hendek Belediyesi ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda su baskını, tıkanan büzlerin ve mazgalların açım işlemleri, dere yatağı açma, heyelan sonrası oluşan toprak kayması gibi olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Taşkın yaşanan noktalardaki suları tahliye eden ekipler, rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açarken, dere yataklarında oluşan taşmalara da müdahale ediyor. Çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam eden ekipler, Dereköy, Göksu, Gündoğan, Kahraman, Yeşilvadi, Çamlıca, Kargalı Hanbaba, Yağbasan, Aksu, İkramiye, Sivritepe, Uzuncaorman, Türbeköy, Rasimpaşa, Kurtuluş, Yenimahalle, Yeniyayla, Yarıca mahallelerimizde yol ve kanal açma çalışmaları yaparak yolları temizlendi ve ayrıca heyelan yaşanan bölgelerde de tedbirler aldı. Bu mahallelerde günlerdir çalışmalar devam ediyor. Selin yaşandığı Çamlıca ve Çağlayan mahallesinde incelemeler yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır'dan ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerin alarm durumlarının devam edeceğini dile getiren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Vatandaşlarımız merak etmesin tüm ekiplerimizle ve araçlarımızla görevimizin başındayız. Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa anında müdahale ediyor, kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Aşırı yağışların getirdiği olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde yol ve kanal açma çalışmaları yapılırken, yollar temizlendi ayrıca heyelan yaşanan bölgelerde tedbirler alındı. Bugünde MHP İl Başkanımız Ahmet Ziya Akar ile birlikte selin yaşandığı Çamlıca ve Çağlayan mahallesinde incelemeler yaptık. Başkan Yardımcım Hüdaverdi Bahadır'dan ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Vatandaşlarımızı dinleyerek, sorunların kısa sürede çözüleceğini ifade ettik. Yaralarımızı hep birlikte güçlü bir şekilde saracağız. Hemşerilerimizin yanındayız. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.