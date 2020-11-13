Hendek Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatları doğrultusunda, tarım yapılmayan ve ekilmeyen tarım arazilerinin etkin kullanılması adına; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonu üyelerinin başlattığı çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olduğu tespit edilen 813 ayrı taşınmazla ilgili kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayla cami yeri, park, yeşil alan, çocuk parkları, meydan, sosyal alan ve ileride belediye tarafından proje yapılabilecek(Meydan-Sosyal tesis) yerler özel olarak belirlenerek, ayrıldı.

Yüzde 95'i tarımsal faaliyetlerin yürütülebileceği ancak otluk ve çalılıkların sardığı atıl durumdaki 241 ayrı taşınmaz tespit edildi. Tarla, bahçe, cevizlik ve fındıklık olarak adlandırılan bu yerlerin bazılarının vatandaşlar tarafından bedelsiz ekilip biçildiği, bazılarının ise üzerinde ev, samanlık ve ağıl olduğu görülürken, bir kısım taşınmazların kirada olduğu ve bunların süresinin de bitmek üzere olduğu tespit edildi.

Hendek'te tarımsal üretimin, insan ve toprakla daha da güçlenmesi adına, belediyenin tarım politikaları ve destekleriyle tarımın geliştirilmesi planlanmakta. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte çiftçiye sağlanacak destekler ekseninde, tarımsal niteliğiyle ve üretim kapasitesiyle yerli ve milli üretimin önü açılacak, üretim ekonomisi şüphesiz güçlenecektir. Başkanımızın direktifleri doğrultusunda; geleceğimizin anahtarı olan güvenli gıda için tarımsal üretimin artması ve atıl arazilerin değerlendirilmesi adına yapılacak ihaleler şeffaf, adil, adaletli ve açık olacaktır. Keza aziz hemşehrilerimizin emanetlerine gözümüz gibi sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu uygulama ile hem atıl araziler tarıma kazandırılacak, hem de elde edilecek gelir mahallelerimize hizmet olarak geri dönecektir. Açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere Başkanımız Turgut Babaoğlu'nun direktifleri doğrultusunda; hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutarak köy tüzel kişiliklerinden belediyeye geçen taşınmazların mahalle halkının kullanımına tahsisi için gereken destek verilecektir” ifadelerine yer verildi.