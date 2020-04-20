Hendek Belediyesi hafta sonu vatandaşların hizmetine koştu

Ekmek, ilaç ve süt temini yanı sıra sıcak aş, ulaşım ve hasta nakil hizmetleri devam ederken, sokak hayvanları da unutulmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağında Hendek Belediyesi vatandaşların yine yardımına koştu. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza yönelik verilen hizmetler aralıksız devam ederken, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca Hendek Belediyesi Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla seferberlik ilan etti. Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta, Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere 85 kişilik ekip hafta sonu görev yaptı. Hendek Belediyesi bu süre içinde çağrı merkezi başta olmak üzere sosyal medya ve WhatsApp'tan gelen 549 çağrıya cevap verirken; ekmek, ilaç, süt, bebek bezi ve maması başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar temin edilerek vatandaşa teslim edildi

Yine diğer ekipler şehir merkezi başta olmak üzere mahallelerde park ve meydanlarda temizlik ve yıkama çalışması yaptı. 3 ayrı ilaçlama ekibi de cadde, yollar, parklar, meydanlar, duraklar ve kapalı olan kamu kurumları başta olmak üzere 770 ayrı noktada dezenfekte çalışması yaptı. Diğer yandan 76 haneye sıcak yemek ulaştırılırken, yardımı muhtaç vatandaşlarımız için erzak yardımı devam etti. Ayrıca sağlık personellerine ve karantina yurtlarındaki vatandaşlarımıza 22 ayrı seferden oluşan otobüs hizmeti verildi. Yine hasta nakil hizmet aracımızda vatandaşlarımıza hizmet verdi. Hayvan barınağında ve sokaklarımızda yaşayan can dostlarımız için 190 kilogram mama ve çeşitli miktarlarda yemek kullanırken, kuşlar için 60 kilogram buğday bırakıldı. Ayrıca yaralı olduğu tespit edilen 6 köpek ve 5 kedi Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce tedavi altına alındı.