Hendek Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı

Hendek Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında memur ve sözleşmeli personele yönelik sosyal denge tazminatı imza töreni düzenlendi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun makamında gerçekleşen imza törenine Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun, Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Cavit Yıldırım, Eskişehir Sendika Başkanı Selami Küçükoğul, Sendika Sakarya Temsilcisi Aziz Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, Sendika işyeri temsilcileri Kenan Karapınar ve Ömer Salih Altun katıldı.

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun, çalışanlarına verdiği değerden dolayı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da çalışanların sosyal denge tazminatı sözleşmesinin yenilendiğini belirterek, "Çalışanlarımızı mutlu edip motivasyonlarını daha da artırmasını ümit ederek, elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.