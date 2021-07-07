Hendek Belediyesi, yağışla oluşabilecek olumsuzlara karşı tedbirini aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar doğrultusunda tüm ekiplerle sahada olan Hendek Belediyesi son 24 saatte 11 mahallede menfez açımı, yol temizliği ve dere taşkınlarına karşı tedbirler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar doğrultusunda günler öncesinden teyakkuza geçen Hendek Belediyesine bağlı ekipler, yoğun yağmur yağışına karşı alarma geçti. Önceki gün 24 saat boyunca 9 ayrı mahallede menfez açımı, yağmur suyu kanal temizliği, malzeme temizliği, yol açım işlemleri gibi çalışmalar yaparken, olası taşma riskine karşı dere yatakları, geçişler, kanallar ve benzeri alanlarda tedbirler almıştı. Ekipler son 24 saatte mahallelerde oluşan heyelan, sel riski ve taşmalara karşı anında müdahaleler gerçekleştirdi. Mesai mefhumu gözetmeksizin günler öncesinden sahaya inen tüm ekipler dün gece de sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü. Olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, mahallelerde menfez açımı, yağmur suyu kanal temizliği, malzeme temizliği, yol açım işlemleri gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Olumsuz bir durum yaşanmaması adına çalışmaların devam ettiği açıklandı.