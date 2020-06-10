İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin kapanış saatlerine uyup uymadığını ve halı sahaları denetledi.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi ve halı sahaların geçici süreyle kapatılması kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığından gelen genelge doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri market ve halı saha denetimi yaptı.


Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler kapsamında saat 21.00'da kapanması gereken marketleri denetlerken, bu karara uymayan işletmeler uyarıldı. Market denetimlerinin tamamlanmasının ardından zabıta ekipleri halı sahaların kapalı olup olmadığını denetlerken, halı sahaların tümünün kapalı olduğu tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.