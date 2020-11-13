Hendek Belediyesinden deprem bölgesine su yardımı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, depremzedelere 1 tır dolusu su gönderdi. Başkan Babaoğlu, ihtiyaç bildirilmesi durumunda yardımların devam edeceğini açıkladı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip eden Başkan Turgut Babaoğlu, arama kurtarma ekiplerini bölgeye uğurlamasının ardından depremzedeler için yapılacak yardımlar konusunda da son derece hassas davranış sergiledi. Deprem bölgesinde ihtiyacın belirlenmesi noktasında sürekli bilgi alan Başkan Babaoğlu, su ihtiyacının iletilmesinin ardından hemen harekete geçti. Babaoğlu'nun girişimlerde bulunmasının ardından Hendek'te faaliyet gösteren bir su firması, depremzedeler için 1 tır dolusu su bağışlarken, Hendek Çamlıca Kooperatifi de suların depremzede vatandaşlarımıza acilen ulaştırılması için lojistik destekte bulundu.

Depremin ardından Devletimizin ve Milletimizin seferber olduğuna dikkat çeken Başkan Babaoğlu, “Çok şükür Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın tüm eksikliklerini gideriyor. Su desteği konusunda Hendek olarak biz varız dedik. Güzel İzmir'in, kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Hendek her zaman bu konuda hassas davranmıştır. Çok şükür bu kardeşliğimiz, dayanışma ruhumuz, yardımlaşma bilincimiz artarak devam edecek. İzmir yalnız değildir, depremzede kardeşlerimiz asla ve asla yalnız değildir” dedi.

Su firması ile Hendek Çamlıca Kooperatifine teşekkür eden Başkan Babaoğlu, “Depremin acısını yaşayan, zor günler geçiren Sakarya'nın bir evladı olarak biz acıyı çok iyi biliyoruz. Acınız acımızdır. Halen yüreğimiz ve içimiz kanıyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun Güzel İzmir” diye konuştu.

Başkan Babaoğlu, deprem bölgesinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yardımların devam edeceğini açıkladı. Su dolu tır, Başkan Babaoğlu ve beraberindekiler tarafından İzmir'e uğurlandı.