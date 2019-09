Hendek Belediyesi'nden eğitim projelerine tam destek

Hendek Cumhuriyet İlkokulu'nun hazırladığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA19 Stratejik Okul Ortaklıkları kapsamında kabul edilen "Happy Kids For A Better Europe With Peer Coaching (Akran Koçluğu ile daha iyi bir Avrupa için mutlu çocuklar )" projesinin final toplantısı Hendek'te yapıldı.

Polonya, İtalya ve Portekiz'den gelen öğretmenler, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Dursun Kaplan, Rehberlik Öğretmeni Ali İpek, İngilizce Öğretmeni Şeymanur İpek ve Sınıf Öğretmeni Gönül Cengiz ile birlikte, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti. Cumhuriyet İlkokulu Psikolojik Danışmanı ve projeyi takip eden Rehberlik Öğretmeni Ali İpek, Başkan Babaoğlu'nu proje hakkında bilgilendirdi.

İpek, projenin 2017- 2019 tarihleri arasında beş dönem uygulandığını, projenin “Akran Koçluğu” üzerine temellendirildiğini, ana amacın öğrencilerin tamamını eğitim öğretim sürecine aktif olarak dahil etmek olduğu ve projenin hedef grubunun 5 – 11 yaş arası ilkokul ve anaokulu öğrencileri olduğunu belirtti. İpek bu proje ile geleceğin emanetçileri çocukların, geleceğe umutla bakabilen, potansiyelini kullanabilen, iletişim becerileri kuvvetli, araştıran, sorgulayan nesillerin yetişmelerinin sağlanması olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgut Babaoğlu ise, bu tür projelerin ülkelerarası ve okullar açısından güzel bir bağ oluşturduğunu belirterek, "Proje ortakları ülke temsilcilerini ve Cumhuriyet İlkokulu proje ekibi hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu tür projeler kabul edildikten sonra, uygulama başarılı ve sürdürülebilir olmalıdır. İnşallah projenin başarılı sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk. Eğitimle ilgili projelerinizde her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Ziyaret sonunda misafirler, Başkan Babaoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.