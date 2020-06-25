Hendek Belediyesi'nden hobi bahçesi uyarısı

Hendek Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşların hobi bahçesi adı altında yapılan satışlara yoğun ilgi göstermeye başlamasıyla birlikte önemli bir uyarıda bulundu. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehir dışından bazı isimlerin Aktefek başta olmak üzere bazı mahallelerde, ‘Yüzde 40 imarlı hobi bahçesi' adı altında tarım arazilerini satışa çıkarıldığı yönünde bilgiler alınmıştır. Gayrimenkul satış ilan sitelerinde yer alan bilgiler ışığında harekete geçen Zabıta, İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz adı geçen mahallelerde inceleme yapmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Hendek Orman İşletme Müdürlüğünün de katılımıyla yapılan incelemelerde bazı arazilerde hobi bahçesi adı altında bungalov ev için çalışma yapıldığı tespit edildi. Bununla ilgili gerekli tahkikat başlarken, vatandaşlarımızın hobi bahçeleri adı altında mağdur olacakları hiçbir girişime dahil olmamalarını, yasa ve yönetmeliklerle ilgili mutlaka Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi almalarını önemle hatırlatırız. Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri üzerine parça parça yapılmak istenen bungalov ev ve buna benzer yapılara asla izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.