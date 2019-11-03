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Hendek İtfaiye Teşkilatının temeli atılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek’te inşa edilecek yeni İtfaiye Teşkilatı için 5 Kasım Salı günü temel atma programının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek'te inşa edilecek yeni İtfaiye Teşkilatı için 5 Kasım Salı günü temel atma programının gerçekleştirileceğini duyurdu.


Şehre yeni yatırımlarla buluşturmak adına adımlarını kararlılıkla attıklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, saat 14.00'da Başpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek 112'nin yanında gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşları davet etti.


İtfaiye teşkilatını günün modern şartlarına uygun olarak değişim ve dönüşüme tabi tuttuklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Hendek Başpınar Mahallesi'nde inşa edeceğimiz yeni itfaiye teşkilatı için müjdemizi paylaşmış, ihalesini gerçekleştirmiştik. Bugün ise projemizin temelini atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 bin 600 metrekare alan üzerinde hayata geçireceğimiz projeyi kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Projemizin içerisinde 8 itfaiye aracı kapasiteye sahip bir garaj bulunacak. İdari odaları, spor odası, eğitim salonu, yatakhaneleri ve diğer tüm gereklilikleriyle modern bir itfaiye hizmet binasını ilçemizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

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