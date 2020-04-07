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Hendek kapalı pazar yerinde olağanüstü önlem

Hendek Kapalı Pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir ve Hendek Belediyesi işbirliğinde yoğun tedbirler alındı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Hendek Kapalı Pazar yerinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazar yeri girişi bariyerlerle kontrollü hale getirilirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun kontrollü bir şekilde pazar yerine alınırken, tüm vatandaşların maske takması istendi. Ayrıca Zabıta ekipleri tarafından esnafında maske ve eldiven olmadan satış yapmasına izin verilmedi.


Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler maske dağıtımı ve dezenfektan çalışması yaparken, Hendek Belediyesi tarafından pazar yeri girişi dahil olmak bir çok noktada dezenfektan noktası kurdu. Büyükşehir ve Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinin koordinesinde alınan sıkı tedbirler Pazar yeri kapanış saatine kadar devam edecek. Diğer yandan kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarına Büyükşehir ekipleri tarafından dezenfektan kutuları yerleştirildi.


Pazar yerini gezerek çalışmaları inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, alınan yoğun tedbirlere değinerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti. Başkan Babaoğlu, “Korona virüse karşı alınan tedbirlerinin uygulanması hayati önem taşıyor. Devletimizin tüm kurumları işbirliği içinde halkın sağlığı için görevi başında. Büyükşehir Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Pazar yerinde yoğun bir denetim yapılıyor. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle aşacağız” dedi.

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