Hendek sokak ve caddelerinde şehitlerin adı yaşatılacak

Hendek Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Meclis 16 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Gündem maddeleri öncesinde Hendek Belediye Meclisi İdlib bölgesinde barış ve huzuru tesis etmek adına Mehmetçiğimiz tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun teklifi üzerine meclis üyeleri İstiklal marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu. Başkan Babaoğlu, yurt içi ve sınır ötesinde ülkemizin güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olduklarını söyleyerek, “Dualarımız Mehmetçikle” dedi.

Meclis gündeminde olan 14 madde ve gündeme sonradan dahil edilen 2 ek madde meclis üyeleri tarafından oylanarak karara bağlandı. Gündemde olan 1,2 ve 3. Maddeler komisyondan geldiği gibi 4. madde ise meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. 5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13.maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 14. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 15.madde İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonuna 16. Madde ise Hukuk Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Başkan Babaoğlu, D-100 Karayolu üzerinde Akova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan üst geçide Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verilmesi ve Irak'ın Kuzeyinde yapılan operasyonda şehit olan Pyd. Uzm. Çvş. Ömer Özdemir'in adının Aktefek Mahallesinde veya ilçemizde uygun bir yere verilmesi konusunda bilgiler verdi. Babaoğlu, “Şehitlerimizin doğduğu, büyüdüğü mahallelerde, caddelerde ve Hendek'in belirli bölgelerde adının yaşatılmasını istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Meclis üyelerince olumlu karşılanan bu uygulamayla ilgili çalışmalar başlatıldı.