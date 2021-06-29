Hendek'e 15 milyon liralık yatırımla 20 derslikli okul binası inşa edilecek

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun Hendek'in yıllardır hayalini kurduğu Fen Lisesinin onaylandığını duyurmasının ardından, belediye iştiraki yaptırılacak okul binası için Sakarya Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında düzenlenen törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun yanı sıra; İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı katıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın oluru ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un imzaladığı protokole göre, okul inşaatının yapımını Hendek Belediyesi üstleniyor. 60 dönümlük Milli Eğitime tahsisli araziye 15 Milyon Liralık bir yatırımla 20 derslikli okul binası inşa edilecek. Buna göre okul inşaatı 2 ay içinde başlayacak ve en geç 480 gün içinde tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek.

Atılan imzaların ardından konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, “Heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Bugün burada atılan imzalar ülkemizin geleceğine atılan bir imzadır. Yıllardır Hendek'e Fen Lisesi hayali kuruyorduk, çok şükür buna kavuştuk. Şehrimizin eğitim seviyesini arttırmak ve katma değer sağlamak adına, Sayın Valimizin öncülüğünde Milli Eğitim Müdürümüzün ve tüm ekibin vermiş olduğu destekler bize güç katıyor. Geleceğimiz için, daha güzel yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde, inşallah kısa bir süre içinde okulumuzun temelini atarak inşa çalışmalarına başlayacağız. Temel atma törenimiz olacak ve Bakanlığımızın onayladığı projenin tüm detayları açıklanacak. Hendek'imize, Sakarya'mıza ve Ülkemize hayırlı olsun. Hendek'e ve Sakarya'ya değer katacak olan Fen Lisesi gibi bir eseri ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gururluyuz” dedi

Son olarak konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım atılan imzaların hayırlı olmasını dileyerek, “Eğitime verdiğiniz önem ve gösterdiğiniz gayret nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. Hendek'imize değer katacak böyle bir okul kazandırmanız nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Milli ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli, kaliteli gençlerin yetişmesine vesile olacak bu bilim yuvasının şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya için ülkemiz için ne yapacaksak hep birlikte yapacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.