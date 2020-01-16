Hendek'e 400 kişilik tribün inşasına başlandı

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edilen 400 kişilik tribünün yapım işini Hendek Belediyesi üstlendi. Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sentetik sahanın rahatlıkla görülebileceği alanda zemin düzenlemesi ve temel çalışması başlatıldı. Seyircilerin coşkusunun ana yoldan geçenler tarafından görülebileceği tribün inşa çalışmasının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Tribün çalışmasının ardından sahanın diğer düzenlemelerinin yapılacağı ve soyunma odalarının bakımlarının yapılacağı bildirildi.