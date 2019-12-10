Hendek'in alt yapısı sağlamlaşıyor

Bu kapsamda ekipler yer altına betonarme büz döşeme çalışmalarına hızla devam ederken, çalışmalar tamamlandığında yağmur sorunun çözüme kavuşması planlanıyor. Alt yapının güçlendirilmesi ve yağmur suyu akışının sağlamlaşması adına sürdürülen çalışmalar tamamlandığında yağmur suyu birikme sorunun ortadan kalkması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Nisan ayından bu yana Hendek genelinde toplamda 11 bin 783 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu yağmur suyu hatlarının inşa edilmesinin ardından yağmur suyu biriken ve taşkınların oluştuğu bölgelerde sorunların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Hendek'in sağlam bir alt yapıya kavuşması adına başlattığımız bu çalışmalar aralıksız devam edecek” dedi.