Hendek'in iki mahallesi doğal kaynak suyuyla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından içmesuyu altyapısı inşa edilen Hendek'in Düzce sınırında yer alan Eskibıçkı ve Bıçkıatik Mahallelerinde çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Yeni altyapıyla bölgede özellikle yağışlı havalarda yaşanan bulanıklık ve yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorunlarını ortadan kaldırdıklarını belirten Yüce, şehir genelinde içmesuyu altyapısına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Bölgenin engebeli yapısını da göz önüne alarak baştan aşağıya yeni bir içmesuyu altyapısı inşa ettiklerini ifade eden Yüce, “Projemiz kapsamında Eskibıçkı Mahallesi'nde yer alan saniyede 10 litre debiye sahip, bölgede bilinen adıyla ‘Şifalı Su' olarak adlandırılan kaynak suyunu mahallelerimize ulaştırmak için 5 bin 40 metre uzunluğunda son derece sağlam isale hattı inşa ettik. Her biri 200 metreküp hacme sahip iki yeni depoyu ve iki depolu terfiyi tamamladık. Bölgeye birinci sınıf doğal kaynak suyunu ulaştırarak çok uzun yıllar sorun yaşanmayacak bir içmesuyu altyapısı inşa ettik. SASKİ olarak il sınırlarımızın tamamında etkin bir şekilde çalışmayı ve şehrimizi ileriye taşıyacak yatırımlar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.