Hendekli kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkardı

Hendek Belediyesi'nin destekleriyle, aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen ev hanımları belediye önünde Kadın Dayanışması etkinliğinde bir araya geldi. Stantları gezen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkaran kadınlara karanfil, Türk Kahvesi ve çikolata hediye etti.

Hendek Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Hendekli ev hanımları, belediyenin destekleriyle Kadın Dayanışması adı verilen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Hendek Belediyesi önü Muammer Sencer Caddesinde 70'e yakın kadın, el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkardı. Fuarı andıran etkinlikte kadınlar tarafından güzel ve renkli takılar ile el sanatları ürünleri, çantaları, giysileri ve çeşitli tekstil ürünleri, sabun, yumurta, tarhana, ekmek, reçel, pasta ve börek gibi sayısız ürünler gün boyu satışa sunuldu. Kadınların çiçeklerle süsledikleri tezgahlar şehre renk katarken, havanında güzel olması nedeniyle binlerce kişi etkinliğe akın etti.

Hendekli kadınlar kendilerine bu imkanı veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na çok teşekkür etti. Etkinliği ziyaret ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kadınlara karanfil, Türk Kahvesi ve çikolata hediye etti. Stantları gezen Babaoğlu'nun, ‘Emeğiniz paha biçilemez. Bizimde 40 yıllık hatırımız olsun' yazılı Türk Kahvesi hediyesi dikkat çekti. Babaoğlu, “Bir şekilde aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalışan kadınlarımızın bir araya gelerek düzenlediği bu etkinlik Hendek adına çok güzel oldu. Kadın Dayanışması gücüne alışveriş yaparak destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Babaoğlu, “Bugün burada Türk kadınının çalışkanlığı ve fedakarlığının güzel bir örneğine bir kez daha şahit olduk. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Kadına yönelik şiddetin olmadığı, kadın cinayetlerinin son bulduğu, pozitif ayrımcılığın yanı sıra çalışma hayatı ve sosyal yaşamda adaletin ve eşitliğin olduğu mutlu ve huzurlu bir dünya umut ediyoruz. Kahraman Türk Kadınlarının, Şehit Annelerinin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Kadınların yüzünü güldüren dayanışma etkinliğinin önümüzdeki yıllarda geliştirilerek devam ettirilmesi planlanıyor.