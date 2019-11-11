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Hendek'te 12 bin 700 fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü, ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ programı kapsamında Hendek’te 12 bin 700 fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü, ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında Hendek'te 12 bin 700 fidan toprakla buluştu.


Hendek Paşaköyü mevkiinde düzenlenen fidan dikim programına Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, Hendek Orman İşletme Müdürü Mustafa Arpacı, Orman İşletme yönetimi ve personelleri, bürokratlar, belediye daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Protokol konuşmalarının ardından saat 11'i 11 gece protokol ve gönüllü vatandaşlarla beraber el ele kol kola fidan dikimini gerçekleştirdi. Program sonrası konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Bugün 7'den 70'e herkes burada. Daha yeşil bir Hendek için 12 bin 700 fidan toprakla buluştu. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye emanet etmek için başlatılan bu projeyi çok önemli buluyor, destekliyoruz. Yeşilimizi, doğamızı, taşımızı her zaman koruyacağız” dedi.

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