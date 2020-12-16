İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu

Hendek Belediyesi, açık arttırma usulüne göre, 13 ayrı tarlanın satış ihalesini gerçekleştirdi.


Hendek Belediyesi tarafından tarla vasfında bulunan Aktefek, B.İhsaniye, Punabey ve Sofular mahallesinde bulunan 19 adet taşınmaz ihale usulü satışa çıktı. Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen ihalede 13 ayrı yer için 28 ayrı dosya teslim edildi. Açık arttırma usulüne göre yapılan ihaleye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık etti. İhaleye Encümen üyeleri MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu ile teklif veren vatandaşlar katıldı. Başkan Babaoğlu katılımcılara teşekkür ederek ihalelerin hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.