Hendek'te 23 Nisan coşkusu evlere taşındı

Hendek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için bu yılda 23 Nisan konvoyu şehir turu atarak coşkuya ortak oldu.

Hendek Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) araçlarından oluşan konvoy, Türk bayrakları ve balonlarla süslü araçlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehri turladı. Evinin balkonlarından ve camlarından korteji izleyip mutluluğunu paylaşan çocuklar ve aileleri, bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Doya doya kutlayacağımız daha güzel bayramlarda buluşmayı arzu ediyoruz. Sağlık dolu güzel ve nice bayramlarda Egemenliğimizin ve Türk Milletinin bağımsızlığının ilan edildiği bugünü coşku içinde kutlamaya devam edeceğiz. 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayan ailelerimizin sevincine katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Her zaman bayramlarımızı coşku içinde kutlamaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.