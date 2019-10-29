Hendek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Hendek'te Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tebriklerin kabulü ve spor salonunda düzenlenen törenlerle devam etti. Cumhuriyetin 96'ncı yaşı Hendek'te büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından, kutlamalar Hendek Yeni Kapalı Spor salonunda devam etti. Büyük coşku içinde gerçekleşen kutlamalara Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, belediye daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında Vali Yardımcısı Ulusoy, Belediye Başkanı Babaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Candan, törene katılan vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bunulması ve ardından istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, “Mazlumların ve mağdurların ümidi olan ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği demokrasi ve kalkınma mücadelesinden rahatsız olanlar her dönemde önümüze engeller çıkarma hedefindeler. Şartlar ne olursa olsun tarihe geçen bir istiklal mücadelesiyle kurduğumuz, cumhuriyetle taçlandırdığımız bu vatanı yedi düvelin saldırılarına karşı savunacak imkânlar ve kudrete sahibiz. Cumhuriyetimizin 96.yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından şiirler okunup, folklor ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Törenler kapsamında 29 Ekim konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Ayrıca öğrenciler tarafından da Vali Yardımcısı Ulusoy'a Türk Bayrağı takdim edildi. Öğrencilerin bayram coşkusuna renk katan gösterileri büyük ilgiyle izlenirken, salonu hınca hınç dolduran Hendek halkı öğrencileri alkış yağmuruna tuttu. Tören öğrencilerin geçit töreni ile son buldu.

Törenlere ailesi ile birlikte katılan Belediye Başkanı Babaoğlu, vatandaşlar ve öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.