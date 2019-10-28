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Hendek'te 29 Ekim kutlamaları törenle başladı

Hendek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Hendek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.


Törene Hendek Kaymakam Vekili olan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, belediye daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Hendek Kaymakam vekili Yakup Güney ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından protokol mensupları vatandaşlarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü saat 10.00'da Hendek Yeni Kapalı Spor salonunda devam edecek.

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