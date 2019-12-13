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Hendek'te 450 kilogram atık pil toplandı

Hendek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ‘Temiz çevre sıfır atık’ kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken bu yıl 450 kilogram atık pil toplandı.

Hendek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ‘Temiz çevre sıfır atık' kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken bu yıl 450 kilogram atık pil toplandı.


Hendek Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) ortak çalışması kapsamında belirlenen noktalarda konuşlandırılan atık pil kutuları belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanıyor. Son verilere göre Hendek'te yıllık ortalama 450 kilogram atık pil toplandığı açıklanırken Hendek Belediyesinin geliştirerek başlattığı kampanya büyük memnuniyet oluşturdu.


Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin çöpe atıldığı zaman tehlikeli kimyasal maddelerin toprağa ve yer altı sularına karıştığı açıklanırken, canlılara vereceği zararların boyutlarına dikkat çekildi. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “TAP ile ortaklaşa yürütülen kampanya kapsamında yönetmeliklere uygun olarak toplanan atık piller TAP derneğine teslim edilmektedir” denildi.


Açıklamanın devamında , “Atık piller geri dönüşüm çalışmaları sonrasında ekonomik kazanç oluşturmaktadır. Atık pillerin toplanması doğayı ve canlıları koruduğu gibi, ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük önem arz etmektedir. Cam, metal, kağıt ve teknolojik atıklar başta olmak üzere diğer tüm atıklarla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılarak arttırılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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